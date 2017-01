REPSOL CONFIRMÓ COMPENSACIÓN POR 15,5 MILLONES DE DÓLARES EN FAVOR DE GUARANÍS

La Repsol confirmó en la reunión con los guaranís, en Yuati, provincia O’Connor, la compensación de 15,5 millones de dólares para los indígenas por la explotación del Campo Margarita, este dinero fue depositado en el Banco Do Brasil.

Tarija/Diario Nuevo Sur

Confirmó dos depósitos, cada uno de seis millones de dólares, el tercero fue de dos millones y el cuarto de 1,5 millones, totalizando los 15,5 millones de dólares. El depósito se hizo el 2010según convenio por diez años, ampliables a otros diez dependiendo de los guaranís.

Sin embargo, el mencionado Banco en junio de 2016 cerró dos cuentas de los guaranís y transfirió dos cheques al Banco Unión, el primero por más de 800 dólares y el segundo por más de 600, ahora se niega atender a los guaranís, por lo menos a la fracción de Hugo Arevayo.

De acuerdo con el dirigente René Arevayo Corimayo, el cierre de las cuentas se realizó a pesar del pedido de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) de dejar todo paralizado mientras se dirime la pugna legal entre dos fracciones de los guaranís.

“A nosotros lo que nos interesa es el depósito, si el Banco ha invertido o puesto en otro lado el dinero, eso a nosotros no nos interesa, el convenio indica que sólo debe administrarlo este Banco”, advirtió Arevayo desde la provincia O’Connor.

Los guaranís, al parecer por este dinero, se dividieron unos están con los hermanos Arevayo y otros con Never Barrientos, este hace tiempo confirmó el depósito y dijo que los intereses se utilizaban en programas de salud y educación en la zona.

En la reunión de este viernes en Yuati se acordó con la Repsol efectuar otra reunión el martes en Santa Cruz con presencia de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y el Ministerio de Hidrocarburos como veedores, para ver qué acciones pueden tomarse con el propósito de lograr información del Banco sobre el dinero.

Arevayo, además informó que recurrirán a un requerimiento fiscal para que el Banco aclare la información y se cumpla el “acuerdo de amistad” firmado por el cual los intereses y bonos deben utilizarse para programas de salud, producción y educación.

“Nosotros queremos estar conformes con que el dinero está en la cuenta del Banco, nada más, después ponernos a trabajar”, agregó al aclarar que el Banco no debía mover la cuenta hasta la conclusión del proceso legal que salió favorable a Hugo Arevayo.

Los Arevayo iniciaron un Acción popular en los estrados judiciales que les salió favorable, son los representantes legales de los guaranís, pese al Amparo constitucional interpuesto por Barrientos en Villa Montes, que fue declarado improcedente.