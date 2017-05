RUDY PANTALEÓN: QUECAÑA ESTÁ MÁS PREOCUPADO DE VIAJAR Y ORGANIZAR LA EXPO QUE EN COORDINAR LA TRANSICIÓN

El presidente del Colegio de Abogados de Yacuiba, Rudy Pantaleón, expresó su preocupación respecto al proceso de transición que actualmente se lleva adelante, el cual no se estaría dando de manera coordinada entre la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) transitoria del Gran Chaco, José Quecaña, con la Asamblea Regional.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El presidente del ente colegiado refirió que la urgencia que se tenía para la designación de una MAE transitoria, era para que se pudiera avanzar en el proceso de construcción del nuevo órgano Ejecutivo de la Región Autónoma del Gran Chaco, para no llegar “en cero” al 2020.

“Si así vamos tenderemos un sinnúmero de tropiezos y dificultades, si la Asamblea Regional, que es el ente con el cual Quecaña tiene que coordinar de manera fluida, no es tomada en cuenta, seguramente que habrán muchos problemas y el perjudicado será el pueblo”, puntualizó.

Pantaleón refirió que la transición significa un trabajo muy difícil, que es el de constituir toda una nueva estructura de Gobierno Regional. “Es como trasladar toda la Gobernación de Tarija acá, en chiquito, ahora como Región Autónoma para tener toda esa estructura, tiene que designarse RPC, conformarse y constituirse Secretarías y Direcciones, habilitarse firmas, y todo este tema debe hacer la MAE”, indicó.

Asimismo señaló que desde antes de la designación de José Quecaña se avizoraba esta situación, ya que la autoridad jamás tuvo una buena relación con la Asamblea, sin embargo, sorprendió el respaldo contundente recibido por parte de casi todos los asambleístas, lo cual deja en evidencia que la instructiva para apoyar al subgobernador de Yacuiba, habría “venido” desde el Gobierno nacional.

“Creo que vino de ahí, así han ocurrido las cosas lamentablemente, yo en su momento a manera de sarcasmo dije que faltaba que la Ley transitoria viniera con nombre y apellido, un solo voto de abstención y todos al final se pusieron de acuerdo, ojalá hubieran hecho lo mismo una semana después del 20 de noviembre (2016) cosa que no ocurrió y tuvieron que esperar cinco meses. Ahora tropezamos con otro problema y si don José Quecaña no cambia su postura, solamente de él querer manejar esto, con seguridad que llegaremos al 2020 sin que podamos avanzar y la Región del Gran Chaco se verá lamentablemente perjudicada”, aseveró.

Quecaña se preocupa más de viajar y organizar a Expochaco

Pantaleón recordó que la gestión pasada estuvo en desacuerdo con la realización de la Expochaco Sudamericano, evento en el que se gasta una gran cantidad de recursos que deberían ser invertidos en beneficio de la población y no despilfarrados en fiestas.

“Todavía no se ha rendido cuentas conforme y en detalle del evento del año pasado, nos estamos quejando de la falta de recursos económicos, y esto va en contra ruta de lo que se dice. No podemos darnos el lujo de organizar semejante feria y gastar tantos recursos económicos, cuando no podemos atender y resolver otras necesidades que tiene la población, además se tiene conocimiento que la Subgobernación tiene muchas deudas y no tiene recursos para pagar proyectos y a las empresas”, puntualizó.

En ese sentido, el presidente del colegio de abogados lamentó que José Quecaña dedique su tiempo a organizar este evento y a viajar de un lado a otro, “el pueblo no lo ha elegido para esto, lo eligió para que haga gestión y para que solucione los problemas que no pudieron ser solucionados en la anterior gestión”.

Finalmente, Pantaleón calificó la actual gestión de Quecaña al frente de la Subgobernación de Yacuiba como mala, expresando al mismo tiempo su preocupación por el futuro incierto que le aguardaría a la Región Autónoma del Gran Chaco.

“Lamentablemente yo lo veo así, ojalá que no ocurra aquello, pero con las muestras que tenemos en este corto tiempo que ya está como MAE, no hay un cambio de actitud, tiene que por lo menos contratar técnicos y asesorarse bien, porque esto nos interesa a todos, los perjudicados no solo seremos los yacuibeños, también la gente de Caraparí y Villa Montes, quienes seguramente no van a ser tan pasivos como somos nosotros, desde el momento que vean que se están paralizando sus proyectos, con seguridad que van a exigir y reclamar, generándose seguramente un conflicto mucho mayor, que ojalá no ocurra”, concluyó.