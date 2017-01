SÁNCHEZ: HASTA EL 2020 INVERTIREMOS EN HIDROCARBUROS 4 VECES MÁS QUE EN 20 AÑOS DE GOBIERNOS NEOLIBERALES

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, afirmó el viernes que el gobierno prevé realizar millonarias inversiones hasta el año 2020, lo que en 20 años de gobiernos neoliberales no hicieron, en el marco de la Audiencia de rendición Pública de Cuentas Final 2016 – Inicial 2017del Sector Hidrocarburos en la ciudad de Tarija.

Tarija/ABI

“En 20 años de gobiernos neoliberales (1985 – 2005) que son casi $us6.000 millones, con Evo Morales vamos a llegar a invertir 4 veces más en solo 15 años (2006 – 2020) con más de $us23.800 millones para el sector hidrocarburos”, enfatizó, citado en un boletín institucional.

Sánchez explicó que desde el 2006 al 2015 las inversiones en el sector hidrocarburífero del país llegaron a los $us6.946 millones y desde el 2016 al 2020 éstas llegarán a los $us12.681 millones.

“Si aquí en Tarija no hubiera habido gestión por parte del gobierno central y 4 veces más inversión, no hubiéramos tenido los niveles de ingresos que ha tenido Tarija”, sostuvo Sánchez a tiempo de comparar los ingresos percibidos por este departamento.

“Antes de la nacionalización de 2006, entre 1985 y 2005, la Renta Petrolera fue de algo más de $us4.500 millones; después de la Nacionalización entre 2006 y 2016 los ingresos por este concepto llegaron a los más de 33.300 millones”, remarcó.

En este sentido, el Ministro de Hidrocarburos sostuvo que a más actividad exploratoria mayor será la producción, los ingresos económicos y las reservas por ello-dijo- se tiene un plan de exploración.

“Tenemos un Plan de Exploración nacional que contempla 19 prospectos, 25 lead y 2 play con un potencial sumado de los 35,7 TCF`s. La producción con prospectos el 2024 llegará a los 74 millones de metros cúbicos día (MMmcd). El año pasado hemos llegado a una producción histórica de 62,1 MMmcd”, explicó.

Asimismo, Sánchez remarcó que en el departamento de Tarija el potencial es de 13.13 TCF´s en 4 prospectos y 7 lead dentro de las áreas Iñiguazu, Aguaragüe Centro, Astillero, San Telmo Norte, Huacareta, Caipipendi, Yuchán, La Vertiente, Villamontes y San Telmo Sur.

“En la prensa sale muchos departamentos que dicen que se tienen menos ingresos, menos producción, pero hay una incoherencia total cuando se oponen a la exploración en áreas ubicadas en esos departamentos, la exploración es la única manera de tener mayores reservas e ingresos. Estas gobernaciones son totalmente rentistas, es decir le piden al estado el dinero, pero ¿qué esfuerzo hace la gobernación, universidades, alcaldías para tener mayores ingresos? Hoy Venimos aquí a decirles que trabajemos de forma conjunta, unamos esfuerzos”, agregó.

Por otro lado, el Ministro Sánchez informó sobre las instalaciones internas de gas domiciliario, que responden al cumplimiento de la política de universalización de los servicios básicos y aclaró que entre 2006 y 2015 fueron de más de 593.300, entre 2016 y 2020 serán más de 475.200 y entre 2021 y 2025 llegarán a las 322.000.

“Entre 2000 y 2005 las instalaciones llegaron a las 48.600, prevemos que entre 2006 y 2025, éstas lleguen a las más de 1.390.000 conexiones”, dijo.

Además, explicó que las políticas del cambio de matriz y universalización energética se basan principalmente en el aumento de inversiones y remarcó que sólo entre 2006 y 2015 llegaron a las más de 303.800, entre 2016 y 2020 llegarán a las 89.700 y entre 2021 y 2025 serán más de 83.400 vehículos transformados.

“Entre 2000 y 2005 las conversiones de vehículos a GNV llegaron a las 37.900, pero entre 2006 y 2025 prevemos abarcar más de 477.000 conversiones”, subrayó.

Respecto a industrialización, Sánchez detalló que entre 1985 y 2005 no se invirtió ni un solo centavo en esa parte de la cadena hidrocarburífera, pero subrayó que entre 2006 y 2015 se invirtieron más de $us2.000 millones y el 2016, y las inversiones llegaron a los $us218 millones.

“Las plantas Río Grande, Gran Chaco, GNL ya se encuentran en operaciones, ahora estamos trabajando para el ingreso en operaciones próximamente de la planta Amoniaco – Úrea, Propileno – Polipropileno y Etileno – Polietileno”, dijo y añadió “llevo 15 años trabajando en el sector hidrocarburífero del país y nunca se había imaginado que la industrialización podía ser posible”.

En esa línea el Ministro de Hidrocarburos mostró el escenario de exportación de hidrocarburos antes y después de la nacionalización.

“Antes del 2006 vendíamos gas pero importábamos GLP, qué incoherencia total; ahora exportamos gas, GLP, pronto GNL, en unos meses urea y en unos años plásticos y electricidad, ese es el gran avance”, señaló.

“Les digo con pleno convencimiento, estamos muchísimo mejor que antes, han visto lo que éramos el 2005 y hoy cómo somos y cómo seremos. Hoy venimos a Tarija en ese marco de la hermandad, de trabajar por Tarija y es este el escenario en el que tenemos que trabajar”, finalizó.