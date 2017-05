SEGÚN MINISTRO SÁNCHEZ: BOLIVIA CUMPLE 100% CONTRATO DE VENTA DE GAS A ARGENTINA

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró el jueves que Bolivia cumplió al 100% el contrato y cronograma de venta de gas a Argentina, hasta el 31 de abril de este año.

La Paz/ABI

“He quedado sorprendido porque dice una nota, hay un contrato que es de obligación de cumplimiento de Bolivia, cumplir las nominaciones y este año hemos cumplido el cien por ciento hay una relación diaria (…), hasta el 31 de abril hemos cumplido el cien por ciento”, explicó en un contacto telefónico con la Red Patria Nueva

Según medios locales, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, dijo que su país alista la compra de gas a Chile por la falta de certidumbre de su proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque no habría remitido el cronograma de envíos de gas para el periodo de invierno.

A contramano, Sánchez aclaró que la relación entre la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) y YPFB es “frecuente” para coordinar la nominación de los volúmenes de gas que se envían cada día a ese país.

“Hasta el 31 de abril hemos cumplido al cien por ciento, pues yo no sé por qué el embajador ha emitido esos comentarios, tal vez no conoce la relación que tiene Enarsa y YPFB, tienen un contrato no hay necesidad de enviar carta porque hay un contrato”, señaló.

Recordó que en una reunión en febrero de este año con el ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, Bolivia garantizó el abastecimiento de gas y se comprometió a remitir el cronograma de envíos.

“Hemos manifestado en esa época que no puede haber ningún problema y vamos a cumplir a cabalidad”, mencionó.

Sin embargo, el Ministro de Hidrocarburos dijo que Argentina tiene todo el “derecho soberano” de comprar gas u otros productos de otros países, no obstante tiene un contrato con Bolivia hasta 2026.

“Yo considero que está fuera de lugar las declaraciones del Embajador (…). Estamos trabajando para cumplir fielmente el contrato, entonces que él (Embajador) pueda decir comprar de otros países es soberano, ellos pueden comprar de otros países, pero hoy tenemos un contrato y estamos cumpliendo a cabalidad”, argumentó.

El contrato de compra-venta de gas natural entre YPFB y Enarsa se suscribió en 2006 con una duración de 21 años, el convenio dispone el envío de un volumen inicial de 7,7 millones de metros cúbicos de gas por día (MMmcd) en los tres primeros años, con posibilidad de llegar a 27,7 MMmcd, manteniendo ese nivel hasta concluir el contrato.