Sigue en vivo el recorrido de Papá Noel por el mundo

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte confirmó que ya partió desde su base en el Polo Norte y muestra minuto a minuto el trayecto de su gira mundial.

Infobae/

Papá Noel inició este domingo su gira para distribuir regalos en todo el mundo, muestra el sitio web del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), que rastrea sus movimientos cada año.

Partiendo desde su base en el Polo Norte, el trineo del hombre de rojo voló sobre Japón a las 14:03, hora GMT, luego de pasar por Australia. En unas horas, tirado por nueve renos visibles en 3D en el sitio, Papá Noel ya ha distribuido mil millones de regalos, según el contador de Norad.

El organismo militar estableció una línea telefónica abierta para los niños en 1955. Años más tarde creó el sitio www.noradsanta.org para seguir, en ocho idiomas, la posición en tiempo real de la barba blanca más famosa. Voluntarios responden las llamadas de los niños cada año y una cuenta de Twitter, @NoradSanta, también informa sobre los movimientos de Santa Claus.

Are you ready India? Santa Clause is inbound. With a 🛷 and reindeer with 🎁. #NORADTracksSanta pic.twitter.com/2dSC1p31Ry

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2017