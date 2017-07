SIN SOLUCIÓN: POR SEXTO DÍA CONSECUTIVO LOS BAGALLEROS BLOQUEAN EL PUENTE INTERNACIONAL

A medida que transcurren los días, diferentes sectores que se ven afectados ante el bloqueo iniciado el pasado lunes 17 por la Asociación de Bagalleros, comienzan a manifestarse y pedir que se dé una solución cuanto antes. Los transportistas varados tanto en el lado boliviano como argentino, decidieron bloquear los accesos principales en San José de Pocitos y Salvador Mazza, generando la molestia de los vecinos.

Yacuiba/elchacoinforma.com

La jornada de ayer, se abrió la posibilidad para el paso de los camiones que transportan productos perecederos, gracias a la intervención del comandante de Frontera Policial, Cnel. Mario Herrera, el cónsul de Bolivia, Omar Velasquez, además de representantes de otros sectores.

Sin embargo, esta situación no logró hacerse efectiva, por una parte, porque desde la Aduana Argentina señalaron que primero tenían que pasar hacia Bolivia los 150 camiones que estaban autorizados, para después recién dejar pasar a los camiones del “otro lado”.

Además de ello, entre los mismos transportistas se generó un desacuerdo, ya que los camioneros que no transportan mercadería perecedera, expresaron su molestia aseverando sentirse discriminados, ya que al igual que los demás, se encuentran varados desde hace varios días. “Ellos agarraron y nos dijeron que solamente las bananas, entonces no aceptamos porque es medio discriminatorio. Hemos decidido que no pasa la banana y no pasa nadie, si se friegan todos ni modo y de eso se tendrá que hacer cargo el sector bagallero”, manifestó un trasportista.

El bloqueo no se levanta, posible reunión este lunes

“Estamos confiados que el día lunes podamos tener alguna reunión con las autoridades, a la espera de que el ministro de Economía llegue de su viaje. Nosotros no pensamos levantar la medida, accedimos a que pase la mercadería perecedera de un lado y de otro, quedó sentado en acta pero lamentablemente entre transportistas hubo conflictos y eso no permitió que pasen esos camiones”, dijo el presidente de los bagalleros, Venancio Ochoa, ante la consulta de El Chaco Informa.

Hasta anoche, los camiones permanecían estacionados en doble fila sobre la Avenida Tarija, la principal vía de ingreso en San José de Pocitos, donde cada sábado se realiza la feria por parte del sector gremial. Al respecto el presidente de los bagalleros señaló que esta postura adoptada por los transportistas perjudica a los comerciantes, pero que escapa a su responsabilidad. “Están perjudicando a los hermanos gremialistas sin sentido, seguramente la autoridad (Policía) los hará mover y solicitar al lugar donde siempre hacen fila”, acotó.

La situación es casi similar en Salvador Mazza, donde los camiones también se estacionaron en las calles adyacentes al paso fronterizo.