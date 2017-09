SORIA CONVOCA DE EMERGENCIA A MORALES Y SAUCEDO A LA ‘VERDE’

Leonel Morales de Bolívar y Fernando Saucedo, de Wilstermann, son los nuevos convocados por el DT Mauricio Soria. Las bajas de última hora obligaron al entrenador a llamar nuevos jugadores para los cotejos de eliminatorias.

La Razón/

Entre jueves y viernes el seleccionador nacional, Mauricio Soria, convocó a Leonel Morales, de los registros del club Bolívar, y a Fernando Saucedo, de Wilstermann, a la selección boliviana, informó la Federación Boliviana de Fútbol. La citación de ambos futbolistas responde a las lesiones de varios seleccionados, que en algunos casos fueron desafectados de la Verde.

Saucedo recibió la convocatoria ayer y Morales durante la mañana de este viernes.

Morales, que en Bolívar actúa como volante de marca o lateral por izquierda podría reemplazar a Marvin Bejarano de The Strongest que no acudió al llamado del entrenador por encontrarse lastimado.

El cuerpo médico de su club informó en las últimas horas que Bejarano sufrió un desgarro de grado uno en el aductor de su pierna izquierda durante el cotejo The Strongest vs. Real Potosí disputado este miércoles.

Saucedo, habitual volante mixto en su equipo, suplirá la ausencia del también atigrado Diego Wayar quien adolece una contractura muscular.

Bejarano y Wayar regresarán a sus clubes para afrontar los procesos de recuperación.

Los inconvenientes para el entrenador surgieron antes de la convocatoria para los partidos contra Brasil y Uruguay por eliminatorias. Pablo Escobar no fue llamado por estar suspendido y por una lesión que lo aqueja, Jhasmany Campos no estará frente a la “canarinha” por acumulación de tarjetas amarillas, Alejandro Chumacero resultó expulsado en el cotejo ante Chile y tampoco estará frente a Brasil, Jorge Enrique Flores y Juan Pablo Aponte se lesionaron jugando para sus clubes y no fueron citados.

Práctica inicial del Seleccionado Absoluto y diez integrantes de la Preselección de categoría Sub-17 en el Hernando Siles.#VamosBolivia pic.twitter.com/62vFTj0j1X — FBF (@fbf_oficial) September 28, 2017

Además el zaguero Edward Zenteno es duda por un desgarro de 5 milímetros en la cara anterior de su muslo izquierdo.

Bolivia jugará el jueves 5 de septiembre contra Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz y visitará cinco días después a Uruguay en Montevideo por la última fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.