SUBEN A 32 LAS CLAUSURAS DE SUCURSALES DE PAY DIAMOND Y ORGANIZACIONES SIMILARES

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clausuró 32 sucursales de Pay Diamond y organizaciones similares como Seven Oportunity, Bit Coin, Comercio Electrónico Pay Diamond, Comercio Electrónico Seven Oportunity, Two Bitcoin, Inversiones Pay Diamond, Global Clube, Líderes sin Límite y Airbit Club – Two Bicoint, entre el 19 y 22 de diciembre de este año, informó el titular de la Administración Tributaria, Mario Cazón.

La Paz/ABI

Cazón remarcó, en un boletín, que el Estado debe precautelar los derechos de la ciudadanía y cuidar la economía de la población, por lo que se efectuaron las tareas de control en un trabajo interinstitucional encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Viceministerio de Política Tributaria.

“El SIN clausuró estas organizaciones por que no están legalmente constituidas, no tienen autorización ni registro de comercio, no tienen autorización de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero”, sostuvo Cazón.

En agosto de este año, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) observó en la ciudad de El Alto la captación de dinero del público de personas que operaban a nombre de Pay Diamond, sin contar con licencia de autorización para realizar esa actividad.