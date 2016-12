TARIJA: APROBACIÓN EN GRANDE DE LEY DEL 8% AMENAZA CON PARALIZACIÓN DE PROYECTOS

Pese que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) realizó la aprobación en grande de la Ley de transferencia del 8% a los municipios, autoridades departamentales ayer manifestaron su postura institucional, indicando que dicha aprobación va en contra de los intereses del Departamento, porque su viabilidad total ocasionaría la paralización de proyectos que encara la Gobernación como así también de aquellos que son de carácter concurrente.

Tarija/Agencias

El Asesor General de la Gobernación, José Luis Gandarillas, expresó que existen otras instancias legales en la que se puede valer la Gobernación para observar la factibilidad o no sobre dicha Ley, a su vez recordó que la población tarijeña hace meses atrás se manifestó en una masiva marcha rechazando dicho proyecto, no obstante la ALDT no considero la decisión de los tarijeños y aprobó en grande esta norma.

¿Que implicaría la aprobación de la Ley del 8%?

Según afirmó Gandarillas, con la aprobación de esta norma lo único que se logrará es comprometer los proyectos que ejecuta la Gobernación, el cual son de suma importancia, porque van destinados en beneficio de la población, tal es caso de la cobertura total de los servicios básicos, los diferentes tramos carreteros que se llevan realizando, como la carretera al Chaco y otros concurrentes como el proyecto de Ciudad Inteligente.

“Esperamos que no prospere la aprobación a detalle de dicha norma”, aseveró Gandarillas y explicó que durante la sesión de la ALDT se violentaron procedimientos legislativos, debido a ello como Gobernación se envió una nota para solicitar una explicación a la Asamblea Legislativa sobre cómo se desarrolló dicho procedimiento, para verificar si existieron irregularidades.

El secretario de Gobernabilidad, Luis Alfaro, mencionó que si continúa con la intención de aprobar la Ley del 8%, existe el riesgo que incluso los proyectos concurrentes con los gobiernos municipales se vean amenazadas. “En estos momentos nos hallamos Preocupados porque los más perjudicados son la serie de obras de concurrencia y otras nuevas que el Gobernador lleva ejecutando, pese a las deudas que datan de hace 2 años”.

Para aplicar esta ley es necesario hacer una reprogramación total del presupuesto 2017 afirmó la autoridad e indicó que es necesario debatir sobre los niveles gobiernos porque los recursos que administra la gobernación “no es dinero del Gobernador Oliva si no de la población en general, el Gobierno Nacional pide que pongan otra contraparte y esa contraparte le saquen a la Gobernación, para eso han utilizado la Asamblea y metieron esa Ley”.