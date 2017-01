TARIJA: CHOFERES DE LOS MINIVANS MACHARÁN POR UNA TERMINAL

La vieja terminal de buses, cuyo futuro es aún incierto, no ha sido aún abandonada por las empresas que realizan el servicio de transporte interprovincial, pese al acuerdo formal con la Secretaría de Movilidad Urbana de la Alcaldía de trasladarse completamente a la nueva Terminal en la zona de Torrecillas.

Tarija/El País

Los choferes de este servicio realizarán este lunes una marcha desde la antigua terminal de buses hasta la plaza Luis de Fuentes. Exigen que se les permita operar desde esa infraestructura.

Salidas irregulares

En pasadas semanas se podía ver una gran cantidad de minivans esperando pasajeros en los andenes de la antigua terminal, que otrora ocuparan las flotas, y saliendo sin la debida autorización y control. Frente esta irregular situación los representantes del Sindicato de Choferes 1º de Mayo emitieron sus quejas ante al Municipio para hacer cumplir los acuerdos establecidos, que no tardó en responder.

“Pido a los sindicatos de minivans cumplir con el acuerdo al que se llegó, el de trasladarse a la nueva terminal ya que de lo contrario estarían infringiendo la norma, saliendo de forma ilegal”, indicó el viernes, a través de una nota, Antonio Calvimontes, responsable de la Unidad de Infraestructura Vial de la Secretaria de Movilidad Urbana, quien además advirtió que se harían controles en la vieja terminal.

En consecuencia, ese mismo día se colocaron tachos llenas de piedras unidos con cintas de seguridad para impedir el ingreso de los minivans a los andenes. Esta medida provocó disgusto, más no resistencia, entre los transportistas interprovinciales.

“La verdad es que seguimos saliendo desde aquí porque la gente no quiere ir hasta allá para viajar rápido, ellos nos lo dicen, y por eso de aquí salimos hasta 60 autos al día mientras que de allá apenas llegamos a los 30 o 40”, comentó extraoficialmente uno de los choferes que no quiso dar su nombre.

Dos terminales

La intención y propuesta de los choferes de minivans que operan desde la vieja terminal es mantener esta como punto de salidas interprovinciales mientras que la nueva infraestructura sea dedicada exclusivamente al transporte interdepartamental.

“En cualquier otra ciudad del país se puede ver que se tienen siempre dos terminales, una para cada cosa, y aquí debería ser igual”, expresó el hombre, además de sugerir que los transportistas de la Parada al Norte deberían también unirse a ellos.

Por lo pronto estos choferes decidieron reunirse este lunes a las 9:00 horas para decidir cómo afrontar la encrucijada en que se encuentran en busca de un mejor acuerdo con las autoridades. “Estamos en una situación difícil porque la alcaldía nos pide que operemos desde allá, además con sólo cinco pasajeros, mientras que los compañeros de las flotas nos quieren botar de ahí”, explicó el transportista.