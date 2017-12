Tarija: Denuncian que personas particulares sacaron gasolina de SETAR

La presidenta de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Amanda Calizaya, denunció que tras una investigación de dos meses se identificó a funcionarios de instituciones y personas particulares que con vales de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) cargaron gasolina de forma irregular.

Tarija/ABI

“Identificamos a personas particulares como también instituciones que han sacado vales de gasolina, tenemos un programa de Naciones Unidas, municipio de Padcaya, Programa de Rehabilitación de Tierras de Tarija, subgobernación de Caraparí y nueve particulares”, informó en conferencia de prensa.

Anunció que toda la documentación será enviada a la Unidad de Transparencia de la Gobernación de Tarija, para que se investiguen esas irregularidades.

“Son más de 27.000 bolivianos que sacaron en gasolina con vales de Setar para movilidades de cuatro ruedas y hasta motocicletas, incluso hay cuatro vehículos con placas chutas que sacaron gasolina con vales de Setar, eso corroboró tránsito, porque esas placas no existen”, agregó.

Detalló que la investigación corresponde a los subsistemas de Villa Montes, Carapari y Yacuiba, e informó que falta hacer el mismo trabajo en Cercado capital.

El ex asambleísta suplente y actual secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, fue denunciado meses atrás por haber utilizado vales de Setar para cargar gasolina a su vehículo particular, hecho que no fue negado por el aludido y que derivó en una investigación para identificar más casos similares.