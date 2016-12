TARIJA: GOBERNACIÓN CERRÓ EL PROSOL 2016 SIN NADA DE EJECUCIÓN

El Prosol es un programa de entrega de dinero de la Gobernación a fondo perdido a cada familia campesina e indígena, para la ejecución de proyectos productivos de los cuales debe rendirse cuentas. La última entrega fue de 6.000 bolivianos por familia, el 2015.

Tarija/Diario Nuevo Sur

La Gobernación de Tarija cerró el Programa Solidario Comunal Prosol 2016, sin ninguna ejecución debido a la no presentación de alguna solicitud por ninguno de los beneficiarios, campesinos o indígenas del departamento de Tarija.

“A la fecha de cierre del Prosol no ha habido una sola iniciativa por parte de las comunidades solicitando transferencia del Prosol 2016, en cumplimiento del reglamento, se cerró sin dar ninguna transferencia”, confirmó el secretario, Fernando Barrientos Iñiguez.

Esto quiere decir que el Prosol 2016 no se ejecutó por la falta de solicitud de transferencia de fondos, remarcó el funcionario al deslindar cualquier responsabilidad de la Gobernación como denuncian algunos dirigentes campesinos.

Consultado sobre las críticas de la Federación de Campesinos de que la Gobernación, desde comienzo de año, no tuvo la predisposición ni voluntad de otorgar este beneficio, respondió que no es así y responsabilizó a los dirigentes afines al MAS.

“Las comunidades son las que presentan las iniciativas productivas, por tanto, ellas solicitan transferencias, no presentaron ningún pedido”, enfatizó al desafiar a que le demuestren que hubo por lo menos una solicitud de transferencia.

Sí hubo más de 350 rendiciones de cuentas del Prosol otorgado el 2015, pero muchas estaban mal elaboradas o tenían problemas, a tal punto de que 115 fueron enviadas a la Dirección de Transparencia para su investigación, las cosas tienen que hacer bien, no como antes, criticó.

“Hubo errores por parte de los dirigentes administrativos comunales, ha habido irregularidades cercanas a la ilegalidad y fruto de eso no hubo una sola solicitud de transferencia y sin ella no pudo transferirse Prosol 2016, así de simple”, enfatizó.

Sobre el Plan de Empleo Urgente (PEU) que también desapareció el 2016, Barrientos informó que pese a todo se dio empleo a unas 800 personas, con resultados objetivos y medibles, el 2017 prevén autoemplear a la misma cantidad de mujeres, sector más vulnerable.

El trabajo el 2016 estuvo relacionado con lo productivo, readecuación de estaciones experimentales, apoyo a la Empresa Tarijeña del Gas Emtagas, para ampliar la red de gas a domicilio, informó al indicar que este 2017 ya no habrá el programa y el Servicio de Empleo capacitará a los trabajadores.