Tarija: Injerencias en la ALDT ponen en riesgo créditos en favor del Departamento

Tras la decisión asumida por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) en retrasar el tratamiento del proyecto de Ley para acceder a los créditos ante la banca privada, la bancada de Unidad Departamental Autonomista (UDA), manifestó su preocupación por la forma en la que se están manejando las cosas, ya que la mayoría del Movimiento al Socialismo solamente se basó en la postura asumida por el legislador William Guerero.

Tarija/Agencias

Los asambleístas departamentales, Bicher Ordoñez y Daniel Carvajal, coincidieron a la hora de manifestar su molestia por la decisión asumida por parte de la ALDT, ya que entienden que solo se busca dilatar el tratamiento de dicho proyecto de Ley, y que estas injerencias conllevarían a la pérdida de estos créditos privados, que buscan reactivar la economía del departamento.

Guerrero, planteó tratar dichos créditos en un plazo de seis meses, lo que dilataría la crítica situación económica del departamento de Tarija, que se ha visto azotada por la baja de los precios de los hidrocarburos, sumado la mala administración del gobernador interino Lino Condori, quien asumió compromisos que la actual administración debe cumplir

El asambleísta departamental, Daniel Carvajal, lamentó la nueva dilatación del tratamiento del proyecto de ley de los créditos privados, añadiendo que con esta decisión se llegarían a perder los mismos, ya que existirían plazos en cuanto al proceso que competen la adquisición de dichos créditos.

No obstante, Carvajal sostuvo que existe un periodo administrativo que se cierra en esta gestión, y que toda la planificación y trámite se debería trabajar nuevamente en base a una nueva certificación, lo que daría como resultado la pérdida de los créditos ante la banca privada.

“Existen plazos, y un Registro de Inicio de Operación de Créditos Públicos (RIOCP) y también se verían afectados, lo cual conllevaría a realizar un nuevo trámite, una nueva certificación de capacidad de endeudamiento, y entre otros trámites que con su decisión ser iría a estancar esta intención de reactivar económicamente al departamento”, aseveró Carvajal.

Entretanto, Ordoñez indicó que el día de ayer prácticamente se cerró la sesión en el tratamiento de este proyecto, manifestando que solo se busca dilatar el mismo bajo otros intereses que afectan a las necesidades de la población tarijeña, señalando la posición adoptada que asume la Asamblea de tener un periodo de tratamiento de 6 meses.

“Este es un tema que no se lo debería postergar, tomando en cuenta de que estamos en los últimos días de diciembre, y la bancada del MAS manifiesta que no requiere apuro. Cuando hay varias obras que necesitan ser trabajadas y concluidas y no entendemos cual es la posición de querer dilatar y dilatar el proyecto”, señaló Ordoñez.

Ordoñez sostiene que existen otro tipo de intereses en el oficialismo, e insistirá en que se priorice su tratamiento en agenda lo más antes posible por la premura que requiere su proceso según lo señala el asambleísta departamental.

Cabe recalcar que en el transcurso de los días la directiva de la Asamblea tomó la decisión de llevar a un cuarto intermedio las sesiones que se programaron en agenda del pleno legislativo, que no contuvieron ningún resultado, lo cual generó dudas en las bancadas opositoras al partido de gobierno.

En el transcurso de los días se mantuvo en carpeta dos opciones en el tratamiento del mismo, una que era mantener el proyecto original propuesto por la Gobernación y gozaba de la aceptación de los Alcaldes, Subgobernadores, y entidades cívicas; y otra alternativa que propuso la comisión de hacienda de la ALDT con una serie de modificaciones en la cartera de proyectos.

Es así que el día de ayer se finalizó la sesión indicando que se trataría la ley en un periodo de 6 meses para su tratamiento. Decisión la cual rompe con la planificación empleada estratégicamente por el Órgano Ejecutivo, ya que los proyectos inmersos en la propuesta original se basaron en la prioridad que derivaban los mismos, dando como resultado la pérdida de los créditos por el tiempo que estima la ALDT en su tratamiento.