TARIJA NECESITA PERMISO DEL GOBIERNO NACIONAL HASTA PARA ENDEUDARSE

Tarija/Diario Nuevo Sur

Al cuestionar la “especial” autonomía que actualmente vive el país, el asesor general de la Gobernación, José Luis Gandarillas Tejada, declaró que Tarija precisa permiso del Gobierno nacional hasta para endeudarse, lo que pone en cuestión el proceso autonómico en curso.

“Lamentablemente la autonomía no se ejerce plenamente en las decisiones de la gestión, nosotros necesitamos hasta para endeudarnos, nos den permiso desde La Paz, desde los Ministerios”, cuestionó el funcionario local.

La declaración surgió al admitir que la Gobernación cierra el año 2016, sin haber logrado respuesta del Gobierno al Plan de Rescate Financiero planteado para salir de la crisis, que quedó en nada precisamente por la inacción gubernamental.

Ante la falta de respuesta al Plan de Rescate a pesar de las reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, para explicar los detalles y objetivos, el Plan se cayó, tampoco sirvió una explicación escrita enviada al referido ministro.

Ahora la Gobernación pone más atención a otras alternativas en las que está trabajando en procura de lograr financiamiento, así sea bancario, que le permita cancelar deudas por obras en ejecución iniciadas en la gestión de Lino Condori Aramayo.

“Estamos trabajando en varias iniciativas de financiamiento y vamos a ver cuál va prosperar de la mejor manera, esperamos que con la ayuda de Dios podamos hacerlo en el menor plazo posible”, expresó al lamentar la actitud del régimen de Evo Morales Ayma. “Es lamentable que Tarija, después de tantos recursos económicos que le dio a este país, este país no se acuerde de Tarija y no le pueda habilitar alguna vía para poder desahogar la presión que tenemos todos los pobladores”, criticó.

Consultado de cuánto dinero prevén captar por las vías que están buscando, respondió que no quiere precisar ningún monto, por lo menos hasta tener alguna certeza sobre cualquiera de las alternativas, algunas permiten unos montos, otras por encima o por debajo.

De acuerdo al desestimado Plan de Rescate, preveían lograr unos 2.000 millones de bolivianos para cumplir algunos compromisos por obras en ejecución, ahora se desconoce si podrán obtener este monto, de una sola fuente o de diferentes.

La caída de ingresos de la Gobernación impide cumplir obras proyectadas y emprendidas cuando los ingresos de esta institución eran más del doble del actual, aquella caída dejó sin posibilidades de cumplir compromisos.