Tarija: Policías jubilados se declaran en emergencia en reclamo de dotación de víveres

El dirigente de los policías en servicio pasivo de Tarija, Eugenio Mendoza, informó el sábado que unos 400 jubilados de esa región se declararon en emergencia en demanda de la dotación de aceite y fideo, que no les llega desde 2017.

Tarija/ABI

“En Tarija unos 400 jubilados nos encontramos en emergencia, porque desde la gestión 2017 no nos llega la dotación de aceite y fideo. La Ley 065 establece la dotación de víveres a los jubilados y de servicio activo”, informó a los periodistas.

Recordó que el 7 de diciembre del 2017se reunieron con el ex comandante general de la Policía, Abel de la Barra, quien les dijo que esa institución tenía los recursos necesarios para cumplir con la dotación de víveres y garantizó que hasta febrero de 2018 iban a ser entregados.

“Fuimos a averiguar por qué no nos dotan y ahora nos manifiestan que no existe dinero, que no hay esa plata, entonces qué se ha hecho esa plata, esperamos una explicación”, agregó.

Añadió que ese sector dio plazo hasta el 20 de marzo para que se les informe qué paso con el dinero destinado a las dotaciones de víveres, caso contrario se replegarán a La Paz para iniciar medidas de presión.