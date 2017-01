TCP ASEGURA QUE LA ESTABILIDAD LABORAL SIGUE VIGENTE EN EL PAÍS

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Oswaldo Valencia, aseguró el jueves que la línea jurisprudencial contenida en la sentencia constitucional plurinacional 1262/2013, del 1 de agosto de 2013, relacionado al preaviso en el ámbito laboral, no fue modificada, lo que establece que la estabilidad de los trabajadores sigue vigente en el país.

Sucre/ABI

“Es una sentencia aislada y está demostrada de manera técnica y legal, que no constituyó ningún cambio y la línea sigue vigente”, afirmó en conferencia de prensa.

El magistrado explicó que el preaviso contraviene las normas constitucionales protectoras a los derechos del trabajador, por lo que no fue modificada y sigue vigente, puesto que la sentencia constitucional 0907/2016-S3, en ninguna parte de sus fundamentos jurídicos, señala que se hubiera dado un cambio de línea o de entendimiento.

“Es un único caso aislado que se apartó de la línea jurisprudencial; por ende, no puede considerarse ni siquiera como un cambio o modulación (modificación) tácita, por cuanto en los fundamentos jurídicos no tensiona a la sentencia constitucional del 1 de agosto de 2013”, expresó.

Valencia, sostuvo que el TCP seguirá aplicando la referida sentencia constitucional que establece la estabilidad laboral en el caso de preaviso, que sólo es válido cuando sea aceptado por el trabajador.

“En este caso, se ha emitido una sentencia al margen de una línea jurisprudencial, entonces, como corresponde, hemos aclarado a la población boliviana y especialmente a quienes han sufrido esta situación del preaviso, que sigue vigente la figura del preaviso, pero solamente es válida en la medida que trabajador o el empleado acepte el preaviso”, subrayó.

Asimismo, remarcó que sí el empleado rechaza el preaviso, tiene el derecho a pedir su reincorporación y en su caso a recurrir a un amparo constitucional, “eso no ha variado, eso no ha cambiado”, expresó.

“Línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que garantiza la estabilidad laboral, sigue aún vigente para los bolivianos y bolivianas”, enfatizó.