TENSIÓN ENTRE RUSIA Y EE.UU. POR ARMAS EN MANOS DE REBELDES

Rusia considera que la decisión de Estados Unidos de reducir algunas restricciones sobre los suministros de armas para rebeldes sirios constituye un “acto hostil”, que amenaza la seguridad de sus aviones y personal militar, según reportó la agencia de noticias RIA.

Moscú/Télam

La agencia citó al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, cuando dijo que el Gobierno del presidente Barack Obama busca complicar la situación en el mundo antes de que el republicano Donald Trump se instale en la Casa Blanca en enero.

El mandatario estadounidense, cuyo Gobierno finaliza el 20 del próximo mes, levantó algunas de las restricciones impuestas sobre la entrega de armas a rebeldes sirios.

Rusia, cuya fuerza área apoya al Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, advirtió que la decisión de Estados Unidos era demasiado riesgosa y que las armas podrían terminar en manos de terroristas.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, desestimó la postura rusos, diciendo que el Gobierno de su país sigue oponiéndose a entregar misiles antiaéreos portátiles a grupos de la oposición siria.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue citado diciendo que el Gobierno sirio está llevando adelante consultas con la oposición de cara a posibles conversaciones de paz, pero un grupo rebelde sostuvo que no sabe nada de estas negociaciones.

“Durante la reunión en Moscú con mis pares de Irán y Turquía aprobamos una declaración conjunta en la que confirmamos nuestra disposición a garantizar un acuerdo entre el Gobierno de Siria y la oposición”, dijo Lavrov en una entrevista con la agencia de noticias Interfax. “Esas negociaciones están en marcha”, prosiguió.

Interfax aclaró que se refería a las conversaciones entre el Gobierno sirio y la oposición. Pero un grupo que reúne a organizaciones opositoras a Assad dijo que no está al tanto de esas consultas.

En tanto, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, afirmó que su país probó con éxito en Siria más 160 nuevos tipos de armas en más de un año de operaciones militares en ese país contra grupos rebeldes. “En la operación en la República Árabe Siria han sido probados más de 160 tipos de armas novísimas”, dijo Shoigu en una reunión con los altos mandos, fragmentos de la cual fueron transmitidos por el canal de televisión de noticias Rossia-24.

El titular de Defensa destacó que el nuevo armamento “demostró en general una alta fiabilidad”.

“Es importante destacar que por la prueba de las acciones de combate reales ha pasado no sólo el 84% del cuerpo de pilotos de las Fuerzas Aeroespaciales, sino también el armamento”, dijo Shoigu, citado por la agencia de noticias EFE. El 30 de septiembre del año pasado, Rusia inició una campaña de bombardeos en Siria para apoyar al Ejército de Bashar al Assad. La semana pasada, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber matado a más de 35.000 extremistas islámicos desde que empezó sus operaciones en Siria.

En la base siria de Hmeimim, en la provincia de Latakia, Rusia tiene desplegada desde entonces una agrupación de aviones de guerra.

Precisamente a Hmeimim se dirigía el avión Tu-154 del Ministerio de Defensa de Rusia que se estrelló el pasado domingo en el mar Negro, accidente en el que murieron sus 92 ocupantes.