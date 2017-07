TERCER DÍA DE BLOQUEO EN EL PUENTE INTERNACIONAL

La Asociación de Bagalleros continúa con la medida reclamando la nivelación de los aranceles para la importación de mercadería. Esperan que las autoridades nacionales arriben a Yacuiba para dar soluciones a esta demanda. El paso de peatones, aunque con cierta incomodidad, es normal.

Yacuiba/elchacoinforma.com

A pesar del intenso frío reinante en estos últimos días en la ciudad de Yacuiba, los bagalleros no dan marcha atrás en el bloqueo indefinido que llevan adelante, a pesar que esta medida representa igualmente un perjuicio para este sector que vive del día a día. “Para nadie es lindo estar así y mucho menos con el frío de la noche, pero estamos firmes en nuestra demanda que no es de ahora, hace más de un año que sufrimos porque no hay trabajo, el tren se lo lleva todo y nosotros no tenemos con qué llevar el pan a nuestros hogares”, manifestó uno de los bagalleros a El Chaco Informa.

Cerca de 400 bagalleros hicieron vigilia durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles, manteniendo el bloqueo en el puente internacional. Según el presidente del sector, Venancio Ochoa, hasta el momento no recibieron ninguna respuesta, mucho menos invitación para sostener alguna reunión. “Todavía no hay nada, tal vez mañana o pasado, en estas medidas a veces esperan tres o cuatro días para responder con un poco más de presión”, refirió el dirigente a El Chaco Informa.

Asimismo expresó que se consideró masificar las medidas, incluso las bases habrían sugerido que un grupo de bagalleros se traslade hasta Campo Pajoso (13 Km de Yacuiba), con el objetivo de realizar la toma simbólica de las oficinas de la Aduana, que funcionan precisamente en ese lugar. De igual manera indicó que de momento las vías del tren no están bloqueadas, aunque advirtió que en cuanto vean que los vagones se trasladan de Yacuiba hacia Salvador Mazza, inmediatamente instalarán un piquete. “Ya están informados los del tren, si es que pasan al lado argentino nosotros inmediatamente vamos a cerrar. Ya han trasladado carga más de ocho meses”, agregó Ochoa.

La demanda. Los bagalleros exigen que el arancel que se paga tanto por “mínima cuantía” como en exportación general sea el mismo. ¿Qué significa? Una persona (comerciante) puede hacer de manera directa la importación de mercadería, llámese harina, trigo, maíz, etc., sin necesidad de recurrir al trámite normal ni a las agencias aduaneras, solo debe presentar fotocopia de su cédula de identidad y los documentos que certifican la compra de los productos, llenar algunas formas y con ello su producto ingresa a territorio nacional, pagando claro está un determinado arancel.

Cabe resaltar que el tema de la mínima cuantía está limitada tanto por la cantidad y monto que se puede importar, así como también por la cantidad de veces que una persona puede recurrir a esta modalidad, solo una.

Sin embargo, el arancel que se paga en esta modalidad de mínima cuantía, es mayor al que se tributa a través de la exportación o importación general. Es decir, que una bolsa de harina cuesta mucho menos cuando pasa tanto en tren o camión, por consiguiente los comerciantes, por razones obvias, prefieren la exportación directa ocasionando que los bagalleros no tengan qué transportar de un lado al otro del puente internacional.