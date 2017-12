Transporte anuncia bloqueo por falta de mantenimiento en la ruta Pajoso-Caraparí

El presidente de la Asociación de Transportistas Unificados 12 de Octubre, Cirilo Azcuy, informó que ante la falta del cumplimiento asumido por parte del ejecutivo regional José Quecaña y el ejecutivo de desarrollo de Caraparí, Lorgio Tórrez, a partir de este miércoles iniciarán un bloqueo de en la ruta Caraparí-Yacuiba, a la altura del cruce a San Alberto.

Caraparí/elchacoinforma.com

Azcuy señaló que el pasado 29 de noviembre, sostuvo una reunión con sus pares del Transporte San Alberto, 2 de Agosto, 20 de Agosto y representantes del Comité Cívico de Caraparí, donde se determinó dar un plazo hasta este martes, para que las autoridades asuman su compromiso para realizar el mantenimiento a la ruta, la cual se encuentra en mal estado y pone en riesgo la seguridad de quienes transitan a diario, transportistas, pasajeros y particulares.

“Hemos sostenido varias reuniones, firmado varios compromisos y actas, asumidos por la autoridad regional, mismos que no han cumplido con la realización del mantenimiento del camino Caraparí-Campo Pajoso, de no tener respuesta favorable a nuestra solicitud, el miércoles tomaremos medidas de presión, no descartando iniciar un bloqueo de caminos en el cruce San Alberto-Caraparí”, indicó.

En ese orden, lamentó el descuido por parte de las autoridades y la unidad responsable del mantenimiento de la ruta en la serranía del Aguaragüe, enfatizando que es necesario realizar el ripiado del camino, en la parte que corresponde a la jurisdicción de Caraparí.

Finalmente, manifestó que el tramo que pertenece a la jurisdicción de Yacuiba, desde Ojo del Agua hasta Campo Pajoso, se debe realizar trabajos de limpieza al borde del camino, puesto que la maleza está bastante crecida e impide la libre circulación de peatones, significando un riesgo constante tanto para la seguridad de ellos, como del transporte.