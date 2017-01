TRUMP ADMITE LA INFLUENCIA RUSA EN LAS ELECCIONES

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acepta la conclusión de la comunidad de inteligencia de su país respecto a que Rusia participó en los ataques cibernéticos destinados a interferir en las últimas elecciones, dijo ayer su jefe de personal, que añadió que podrían tomar acciones en respuesta.

EEUU/Télam

Reince Priebus, ex presidente del Comité Nacional Republicano, dijo en “Fox News Sunday” que Trump entiende que Moscú estuvo detrás del ataque a las organizaciones del Partido Demócrata.

Los comentarios de Priebus marcan un cambio importante, ya que Trump había rechazado repetidamente las afirmaciones de que los rusos intentaron ayudarlo, con el argumento de que esas acusaciones vienen de opositores políticos que tratan de desvirtuar su victoria. Este fue el primer reconocimiento de un alto miembro del equipo del presidente electo de que Trump acepta que Moscú estuvo involucrado en el ataque cibernético y en la divulgación de correos electrónicos del Partido Demócrata durante la elección presidencial de 2016.

En un comunicado después de recibir sus informes de inteligencia, Trump no se refirió específicamente al papel de Rusia en la campaña presidencial. Priebus dijo que Trump planea ordenar a la comunidad de inteligencia hacer recomendaciones en cuanto a lo que debe hacerse. En función de esas recomendaciones, “se pueden tomar acciones”, aseguró, sin dar más detalles.

Mal trato

El futuro jefe de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, considera que la prensa no trata al presidente electo con el respeto que se merece y que los medios favorecen a los demócratas. “Hay algunos aspectos positivos aquí y allá, pero en gran parte (los medios) siguen sin tratarlo con el respeto que se merece”, dijo Spicer en una entrevista publicada ayer en el diario online “The Hill”.

El futuro jefe de prensa de la Casa Blanca también cree que “hay numerosos ejemplos de los medios celebrando -abiertamente o de manera encubierta- a los demócratas”. Trump, que desde julio no ha dado ni una sola rueda de prensa, ha criticado con frecuencia en Twitter la cobertura que hacen los medios sobre él. Durante la campaña electoral llegó a vetar el acceso a algunos medios de comunicación a sus mítines porque no le gustaba la cobertura que estaban haciendo.