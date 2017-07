TRUMP PIDE INVESTIGAR LA RELACIÓN DE RUSIA CON HILLARY CLINTON

EEUU/Télam

Trump recurrió a Twitter para cargar contra Clinton y defenderse de la investigación que dirigen varios comités del Congreso para averiguar si la campaña del millonario neoyorquino se coordinó con el Gobierno ruso para influir en el resultado de los comicios y dañar a Hillary Clinton.

So why aren't the Committees and investigators, and of course our beleaguered A.G., looking into Crooked Hillarys crimes & Russia relations?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2017