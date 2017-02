VALLEJOS: “EL CHACO NO LES TIENE MIEDO, VAMOS A REPLANTEAR QUE NOS DEN MÁS DEL 60% DE LAS REGALÍAS”

Ante las nuevas arremetidas por parte de algunas autoridades de la capital del Departamento, que estarían pretendiendo modificar la Ley Nº 3038 para disminuir los recursos del 45 por ciento de las regalías e IDH que le corresponden al Gran Chaco, el alcalde Ramiro Vallejos aclaró que este es un derecho irrenunciable e inclaudicable que está reconocido por leyes nacionales en favor del Chaco.

Yacuiba/Agencias

“El Chaco ya necesita planificar su propio desarrollo, los recursos que le llegan del 45 por ciento no van a ser suficientes. Esto significa que vamos a replantear, que nos den más del 60 por ciento de las regalías, del IDH y IEHD, porque nos corresponde. Hasta este momento nos están engañando desde la Gobernación, de lo que debe llegar por concepto del IDH e IEHD, no llega nada al Municipio y escasamente a la Subgobernación del IDH y ni un quinto del IEHD, habiendo deudas impagas de años anteriores”, expresó Vallejos; añadiendo, que el otro día apenas llegó 2 millones a la Sub gobernación, pero del IEHD ni un solo centavo, pese a que hay muchas leyes como la 3861, 3385 y otras Leyes, que reconocen el 45% de los Impuestos Hidrocarburíferos del total que llegan a la Gobernación.

Señaló que en estas maniobras hay dirigentes envidiosos que no quieren el desarrollo del Chaco y están actuando con tinte revanchista porque la región muy pronto dejará de depender de la capital. “Están actuando con intención revanchista, porque el Chaco ya ha aprobado su autonomía regional y su estatuto para ser un gobierno regional autónomo. Cuando nosotros tengamos implementada la autonomía regional, los vamos doblegar a la capital del departamento y al gobernador, indicando que esos recursos tienen que llegar en su totalidad al Chaco”, advirtió.

Finalmente añadió que gracias a la plata que reciben de las regalías, al IDH y al IEHD que no entregan al Chaco, hay desarrollo en la capital y en las otras provincias, en mejores condiciones que el Chaco. “Nosotros recién estamos en proceso de desarrollo y falta mucho por trabajar en desarrollo integral y sostenible. Por lo tanto, quiero decirles a los de ese Comité de Defensa que tienen en la capital del departamento, que el Chaco no les tiene miedo”, concluyó Vallejos.