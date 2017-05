VALLEJOS Y QUECAÑA FIRMARON CONVENIO PARA CONSTRUIR TINGLADO DEL MERCADO CAMPESINO

El Gobierno Municipal pondrá un millón de bolivianos que ya fue aprobado por el Concejo Municipal, mientras que el Gobierno Autónomo Regional del Chaco lo hará con un millón y medio de bolivianos, que ya fueron comprometidos por la máxima autoridad ejecutiva ante la Asociación “6 de Abril”.

Yacuiba/Agencias

El Gobierno Municipal d Yacuiba y la Subgobernación firmaron la jornada ayer un convenio para poner en marcha la construcción del tinglado provisional desmontable del Mercado Campesino, con el propósito de brindar condiciones adecuadas a los locatarios que están vendiendo alrededor de la siniestrada infraestructura.

El proyecto demandará una inversión de 2 y medio millones de bolivianos de cuyo monto la Gobernación regional cubrirá 1 millón y medio, mientras que el restante cubrirá el Gobierno Municipal, con recursos propios de la institución, entre materiales y mano de obra.

“El Gobierno Municipal ha estado preocupado por la situación en la que se encuentran los comerciantes que han salido del Mercado Campesino para reubicarse en las calles. No ha sido fácil aceptar esta realidad ni tampoco poder conseguir recursos, pese a que hemos tocado puertas de personas empresarias del departamento y del interior del país. Hemos tocado también las puertas de la UPRE y allá nos han indicado que no financian la construcción de tinglados, mucho menos la reconstrucción. Ellos financian la construcción de obras y es por eso que no hemos podido conseguir de aquella instancia gubernamental”, explicó Vallejos.

El alcalde añadió que paralelamente ha ido trabajando con el ejecutivo regional José Quecaña, para ver cómo la Sub gobernación puede ayudar al Municipio en la construcción del tinglado, indicando que José Quecaña se había comprometido ante las bases de la Asociación “6 de Abril”, en su aniversario, a cofinanciar el tinglado provisional y desmontable.

“El señor ejecutivo regional se ha comprometido a financiar 1 millón y medio de bolivianos destinados a la construcción del tinglado y nosotros como Gobierno Municipal vamos a financiar 1 millón de bolivianos que ya está autorizado por el Concejo Municipal”, subrayó Vallejos a tiempo de reiterar que con esos 2 millones y medio se hará realidad la ejecución del tinglado para brindarles mejores condiciones de trabajo a los comerciantes de la Asociación “6 de Abril”.

Complementó que a partir de la firma del convenio intergubernativo les permitirá trabajar bajo un cronograma que será ejecutado entre la Secretaría de Obras Públicas del GAMY y de la Gobernación Regional. Dijo que con los recursos que se están comprometiendo, el Gobierno Municipal pondrá chapas, algunos fierros y mano de obra.

“También vamos a contar con los beneficiarios, para que ayuden a colocar la mano de obra, porque trabajando todos de manera conjunta, lograremos resultados en beneficio de la población”, concluyó.