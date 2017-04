VICEPRESIDENTE DEPLORA QUE SUPUESTOS AMBIENTALISTAS ATENTEN CONTRA LA VIDA DE INDÍGENAS

El vicepresidente Álvaro García Linera deploró el viernes que supuestos ambientalistas movilizados contra proyectos gasíferos en Tarija atenten contra la vida de bolivianos, principalmente de indígenas, al privarles de condiciones básicas para la subsistencia bajo el argumento del cuidado del medioambiente.

“Nosotros también somos naturaleza y cuidar la Madre Tierra también es cuidar al ser humano (…), ellos no hablan así, dicen:’ cuidemos la naturaleza, pero el ser humano que se muera, que no tenga agua, luz, que no tenga carretera, que no tenga colegio’. No les importa, solo hablan de la naturaleza y no hablan de la sociedad, de las comunidades, de la gente”, dijo.

García Linera se refirió al tema al final del proceso de consulta y participación del sector originario en el proyecto perforación del pozo exploratorio Jaguar X-6 Huacareta, desarrollado en la ciudad de Entre Ríos de la provincia O’Connor del departamento de Tarija.

Al respecto, ambientalistas anunciaron una marcha en contra del proyecto gasífero, sin embargo, el Gobierno advirtió que en realidad son activistas políticos afines a la oposición que buscan frenar el desarrollo de social y productivo de Tarija y del país.

“Los que van a marchar tienen salario de 5.000 dólares, tienen carro, tienen refrigerador, van a la universidad, su hijo tiene clínica, no tienen problema (…), no les importa si mi hermana guaraní tiene medicina o no tiene medicina, no les importa si su hija va a la universidad, no le importa nada, ellos reciben salario del extranjero”, agregó García Linera.