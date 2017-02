WILMAN CARDOZO: IMPOSTORES Y USURPADORES SECUESTRAN AUTONOMIA REGIONAL

El asambleísta departamental indicó que, violando un principio fundamental de la Autonomía que es la democracia, un cuarteto de asambleístas Regionales usurpa al pueblo el derecho de elegir a sus autoridades, al pretender imponer a dedo las autoridades del Chaco, desde la ciudad de La Paz.

Tarija/Agencias

Cardozo consideró que esto será un precedente funesto para la democracia, si logran aprobar mediante los Diputados y Senadores en la ciudad de La Paz una Ley, para imponer autoridades de la Autonomía Regional a dedo, digo un precedente funesto, porque en cualquier momento se podría elegir mediante Decretos o Leyes a Alcaldes, Gobernadores u otra autoridad que deben ser elegido mediante el voto por el pueblo.

Lo que está claro es que el MAS le tiene miedo al pueblo y saben si se convoca a elección a las autoridades de la Región Chaqueña, no tienen ninguna posibilidad de ganar, ya que así dicen las encuestas, con esta actitud de oponerse a la elección democrática de las autoridades se están burlando del pueblo y vulnerando un mandato vinculante, que expresó el pueblo, el pasado 20 de noviembre cuando se aprobó el Estatuto Autonómico Regional.

No entiendo porque los Asambleístas y Subgobernadores del Chaco, no toman como antecedente lo que hizo el Presidente Morales, cuando acortó y renuncio a su mandato el año 2009 para poner en práctica la nueva Constitución Política del Estado, ya que si el Presidente Evo y los Diputados y Senadores no hubieran renunciado a su mandato el 2009, la nueva Constitución recién se hubiera aplicado el 2011, lo propio paso con el municipio de Charagua, que se convirtió en Autonomía Indígena, sus autoridades el pasado año renunciaron, para elegir las nuevas autoridades de su Región, todo pasa por una voluntad política y una decisión personal si en verdad quieren al Chaco y a la verde y blanco, por eso les pido públicamente a los Subgobernadores renunciar a sus cargos y no permitir que el MAS desde la ciudad de La Paz nos impongan autoridades arbitrarias, caso contrario donde está la autonomía del Chaco, porque van a dejar que este cuarteto de Asambleístas definan el presente y el futuro del Chaco, el pueblo voto el 20 de noviembre para que la salud, la educación y el desarrollo sea administrado por autoridades democráticamente elegidas y no ser impuestas desde el centralismo paceño, si esto ocurriera el pueblo jamás se los va a perdonar, al mismo tiempo pido a los Diputados y Senadores y al Gobierno Nacional no aprobar esa Ley y que dejen a los Chaqueños en el marco de la Autonomía elegir nuestras propias autoridades , para que estas trabajen por el desarrollo y que se sometan al pueblo y no a un partido político que les de la pega.

En este caso lo que debe hacer simple y llanamente la Asamblea Regional es aprobar una Resolución, mediante la cual se pida al Órgano Electoral convocar a elecciones para elegir democráticamente a nuestras autoridades, en estricto cumplimiento al Artículo 272 y 285 de la Construcción Política del Estado y artículo 52 del Estatuto Autonómico Regional, ya que nuestra normativa vigente en ninguna parte establece que se autoriza a la Asamblea Regional tramitar una Ley Nacional Transitoria para imponer autoridades al pueblo y peor aún no es facultad o derecho de la Asamblea Legislativa Plurinacional atribuirse el derecho soberano del pueblo, en este caso incurrirían en una ilegalidad como es atribuirse funciones que no le competen.

Al concluir, pidió al pueblo hacer desacato si estos 4 asambleístas, de los 9 que son, logran aprobar esa ley impostora y usurpadora de nuestro derecho democrático y ratificó su pedido a las Autoridades del Chaco a renunciar y no tener miedo al pueblo y si el temor a las elecciones es porque él pueda ser candidato, Cardozo manifestó que está dispuesto a renunciar a du derecho, pero con el compromiso que los masistas del Chaco no hagan violar la Autonomía del Chaco que tanto costo al pueblo chaqueño, finalizó Cardozo.