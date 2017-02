WILMAN CARDOZO RECONOCE QUE PUSO GENTE A TRABAJAR EN SETAR

El asambleísta departamental de Tarija, Wilman Cardozo, reconoció el miércoles que puso gente a trabajar en la empresa Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), a quienes pidió renunciar tras las críticas por el mal servicio de esa institución.

Tarija/ABI

“He pedido a toda la gente que ha venido a nombre de nuestra alianza, les he pedido que se replieguen, que nadie venga a la capital a trabajar a nombre de nuestra alianza”, informó a los periodistas.

En los últimos días, diferentes sectores y medios de prensa cuestionaron el mal servicio de Setar, empresa en la que Cardozo recomendó gente para que sea contratada.

“Yo mantengo la alianza política con (el Gobernador de Tarija) Adrián Oliva, una alianza programática, de gestión, desarrollo, pero en el tema de cargos corte una sola vez, no me meto más en eso”, agregó.

Según Cardozo, toda la gente que ingreso a Setar retornó al Gran Chaco, sin precisar cifras.