YACUIBA: ACUERDO ENTRE ALCALDÍA Y ASOPECAPRO REACTIVA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS SOCIALES

Después de un amplio debate, el alcalde Ramiro Vallejos Villalba, la directiva de la Asociación de Personas Sin Casa Propia “Asopecapro”, los Concejales Armando Núñez y Patricia Calisaya, miembros de la Comisión de Viviendas del Concejo Municipal y la representación del Coordinadora Regional Por el Cambio “Corecam”, procedieron a la firma de un acuerdo de trabajo mancomunado para reactivar el proyecto de construcción de las 50 viviendas sociales para los afiliados de Asopecapro. La firma del documento, se desarrolló la mañana del martes 7 de febrero en el Salón Consistorial.

Yacuiba/Agencias

La autoridad edilicia, antecedió que el proyecto construcción de las viviendas, se paralizó debió al incumplimiento de la empresa que era insolvente, y no cumplía con el cronograma de trabajo propuesto en el contrato. Detalló que otras de las razones están la no transferencia de los recursos por parte de la Subgobernación Regional hacia el Gobierno Municipal, por concepto de regalías, lo que ocasionó que no se pueda cancelar las planillas a la empresa ejecutora.

“Nosotros hemos procedido a la aplicación de multas a la empresa porque tenían retrasado su cronograma de trabajo y consiguientemente se rescindió el contrato al igual que a la empresa supervisora porque no hizo el seguimiento respectivo. Ahora vamos a re contratar a otra bajo la modalidad de contrato por excepción que está permitido por la Ley 1178 y las normas básicas de contratación. El compromiso es darle continuidad a la construcción de las 50 viviendas”, enfatizó.

Aseveró, que durante su gestión, no se estaba con los brazos cruzados, tomando en cuenta que hizo gestiones ante otras instancias de organismos internacionales para conseguir 75 millones de dólares destinados a la construcción de 5.300 viviendas, donde también están incluidas las que beneficiaran a Asopecapro. Aseguró, que ya se tiene firmado un acurdo borrador con el grupo internacional, para el financiamiento respectivo. Los beneficiarios, tendrán la facilidad de pagar la misma a plazo de 100 años, con un monto de 25 dólares mensuales que equivalen a 300 dólares anuales.

El compromiso firmado la mañana de ayer, establece en su primer punto que el Gobierno Municipal, mediante la contratación por excepción, dará celeridad al proceso de construcción de las 50 viviendas pendientes a concluir, dentro de la presente gestión 2017, conforme a las transferencias efectivas que haga la Subgobernación. También gestionará la materialización de financiamiento externo para la construcción de mayor cantidad de viviendas que beneficien a familias de escasos recursos.

Segundo, la Subgobernación de Yacuiba, efectuará la transferencia de recursos adeudados, necesarios y suficientes que deben destinarse según ley, al Programa de Viviendas, para concluir las 50 correspondientes a la primera fase. Tercero, Asopecapro y Corecam, harán las gestiones inmediatas ante la Subgobernación, para materializar la transferencia de los recursos necesarios y suficientes al Gobierno Municipal, que garanticen la conclusión de las viviendas en su primera fase en Lapachal Bajo, Urbanización Arboleda. Cuarto, las instituciones se comprometen a gestionar conjuntamente ante la Agencia Estatal de Viviendas, más recursos para una mayor cantidad de viviendas destinadas a familias de escasos recursos.