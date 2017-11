Yacuiba: Alcalde Vallejos aplaude decisión del TCP que permite la repostulación de Morales

“Aplaudo el fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”, expresó el alcalde Ramiro Vallejos, en relación a la determinación tomada por esta instancia, que permite una nueva reelección del presidente Evo Morales.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El alcalde señaló, que desde hace mucho tiempo estuvo apoyando al Gobierno nacional y está plenamente identificado con el proceso de cambio que se vive en el país, el cual es encabezado por el presidente Evo Morales.

“Hoy nuevamente quiero ratificar el compromiso de seguir respaldando a este personaje que le ha devuelto la dignidad y la esperanza al pueblo boliviano, al haber recuperado nuestras riquezas nacionales y por haber realizado muchísimas obras de carácter social en todo el territorio nacional, tanto en las ciudades como en el campo”, dijo el alcalde.

En ese orden, Vallejos puntualizó que el fallo del TCP declaró a la vez inconstitucionales a muchos de los artículos de la Ley del Régimen Electoral, que no solo restringían la postulación por tercera vez del presidente, sino también de otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.

“Al declararse inconstitucional esta restricción, está permitiendo que puedan ser repostulados de manera indefinida y dejar al pueblo, para que con el voto, decida si puede o no reelegirlo, directamente se estaría dejando en manos de la soberanía de la gente la elección de una autoridad y no así en la Ley a letra muerta”, acotó.

Relación con UD-A

Vallejos, de manera enfática, aseveró que nunca tuvo afiliación política con la agrupación UD-A, de la cual fue candidato en las pasadas elecciones subnacionales, en las que además se impuso y por ello hoy ocupa el cargo de alcalde.

“Para que quede claro ante la opinión pública nacional; primero, que he sido fundador del MAS; segundo, de que me he apartado y estuve independiente con una agrupación de la que me desafilié, PAIS; tercero, decir que yo fui invitado después de un mes y medio del cierre de la etapa de inscripción, para que pueda reemplazar una falencia de candidatura que no tenían, entonces para esto hicieron encuestas previas y no había otra persona sino el suscrito, que tuviera las posibilidades ganar, de manera que fui invitado. No estoy inscrito y consiguienteme me declaré independiente. Estoy identificado con el proceso de cambio y voy a continuar trabajando por ello”, finalizó Vallejos.