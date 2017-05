YACUIBA: ALCALDE VALLEJOS COMPROMETIÓ ENTREGAR LA U.E. LICEO GRAN CHACO EQUIPADA

La autoridad edil, a tiempo de entregar un merecido reconocimiento a la U.E. Liceo Gran Chaco por sus “Bodas de Oro”, anunció que el proceso de construcción de sus nuevos ambientes, finalizará a más tardar en el mes septiembre, para proceder a la entrega en noviembre de la presente gestión. Aseguró, que es un compromiso que asume como autoridad ante la comunidad liceísta.

Yacuiba/Agencias

Vallejos explicó que la obra fue recibida con un avance físico sólo del 21.4%, y que en su gestión en el periodo de un año y once meses se logró concretar un 53.6%, significando así, que está ingresando en su fase final de construcción. Aseveró, que la idea era entregarla la pasada gestión, pero la crisis económica no permitió lograr este cometido.

“Nosotros hemos incorporado nuevos ítems que no estaban contemplados en diseño del proyecto original. Por ejemplo no se tenían previsto la construcción de algunas aulas en la planta baja, primer y segundo piso, tampoco se tenía claro sobre la instalación eléctrica y rampla, por otra parte, el proyecto no especificaba la cubierta para la cancha polifuncional. El compromiso del Gobierno Municipal, fue incorporar estos ítems al proyecto para brindar más y mejores condiciones a los estudiantes y plantel docente”, enfatizó.

Señaló que la visión del Gobierno Municipal, no solo es cumplir con la entrega de los nuevos ambientes, sino también, trabajar en el lanzamiento de la licitación que permita hacer efectiva la compra del equipamiento y mobiliario escolar. Puntualizó que la idea es brindar a la comunidad liceísta, una obra que esté lista para su respectivo uso.

Finalmente expresó sus sinceras felicitaciones al alumnado, plantel docente y padres de familia que forman parte activa de la unidad educativa, por su aniversario número 50.

Por su parte, el Director del establecimiento, Prof. Juan Ramos, a tiempo de ponderar los compromisos asumidos por el alcalde Ramiro Vallejos, dijo sentirse contento porque la idea de contar con ambientes cómodos y en mejores condiciones para el desarrollo pedagógico, es de mucha satisfacción para los estudiantes y plantel docente. Destacó el compromiso de trabajo del burgomaestre en bien de la educación.

Dato. En la oportunidad se contó con la presencia de la fundadora de la U.E. Liceo Gran Chaco, la profesora Mercedes Piotti de Pinto, quien instó a la juventud estudiosa a que se continúen formando para ser ciudadanos de bien.