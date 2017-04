YACUIBA: ALCALDE VALLEJOS RATIFICA QUE SE CONSTRUIRÁ EL MERCADO MUNICIPAL DEL BARRIO PETROLERO

El alcalde Ramiro Vallejos ratificó de manera puntual que la construcción del Mercado Municipal en el barrio Petrolero, se construirá tal cual fue concebido en el proyecto, para brindar mejores condiciones a los locatarios y a su vez embellecer la ciudad con una infraestructura moderna, que convertirá a Yacuiba en un centro comercial y turístico de gran afluencia en la región.

Yacuiba/Agencias

“Quiero decirles que de una vez por todas pensemos en la construcción, porque el Gobierno Municipal no va a permitir que en su calidad de propietario, de titular del predio, quieran imponerle solamente la construcción de un tinglado, porque Yacuiba no se merece eso, merece algo más grande. Que haya pues altruismo en los locatarios para que este mercado se construya, no piensen solamente en ellos, piensen en el colectivo social, en la sociedad, que somos más de 150 mil almas en la primera sección y con los que viven en Caraparí y Villa Montes, es un lugar donde hay mucha afluencia de gente”, manifestó.

Añadió que detrás de todas esas trabas hay un trasfondo político que quiere perjudicar la gestión municipal y a Yacuiba, sin medir las consecuencias que el mal se lo está haciendo a la población y a toda la región del Chaco boliviano.

“Noto que hay un tremendo contenido político, un perjuicio que se viene ocasionando al pueblo de Yacuiba, al Gran Chaco y al Chaco boliviano, porque a este mercado vienen y van a seguir viniendo mucha gente, no solamente de Yacuiba sino de todo el Chaco boliviano. Traen productos desde Santa Cruz y Tarija para vender ahí. No puede ser que una Asociación con la que quisimos concertar y aún tenemos la voluntad de concertar, nos esté perjudicando y tratando de culpar al Gobierno Municipal cuando no es así, la culpa debían asumirlo autocríticamente ellos”, cuestionó.