Yacuiba: Concejal Cavero rechaza fallo del TCP para la repostulación de Evo Morales

El concejal Mario Cavero (TPT) a tiempo de expresar su rechazo a la decisión tomada por el TCP, que viabiliza la repostulación del presidente Morales, señaló que articulará con diferentes fuerzas y representantes políticos, para buscar entre todos, dejando de lado los intereses, el respeto a la democracia y el voto del soberano.

Yacuiba/elchacoinforma.com

Cavero calificó como una “estocada a la democracia” y al respeto del voto ciudadano del 21 de febrero, la decisión tomada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que da lugar a la repostulación del presidente Evo Morales.

“Gastaron 140 millones de bolivianos sin que nadie se los pida, porque el MAS lo quiso, y ahora como no les gusta el resultado buscaron otra vía y si no se daba, iban a llegar a la renuncia anticipada del mandatario para, que el Tribunal dijera que el mandatario no cumplió su mandato, como ya nos hicieron en la anterior Constitución, y si eso no funcionaba iban a ir a una Constituyente como lo hizo Venezuela”, refirió.

El concejal expresó su preocupación, en sentido de que se estaría viviendo “una dictadura”, sin escuchar y respetar al pueblo que dijo No a la repostulación de Evo Morales, en el referendo del 21 de febrero de 2016.

“Hay gente que se va a poner al frente y yo soy uno de ellos en Yacuiba, estoy en contra de esto que para mí ya no es un Gobierno, es un desgobierno que está en este caso haciendo una careta de democracia y, que lógicamente, lo van a sufrir nuestros hijos que se perderá en el camino al igual que el de la prensa libre”, aseveró.

Cavero, expresó que si bien existe mucho temor en la población a expresar su rechazo a esta situación, el voto secreto se constituye en un arma fundamental, ya que si el voto es contundente no dejará lugar a la duda.