Yacuiba: Dos antisociales asaltan a un cambista en el mercado Lourdes

El hecho ocurrió al promediar las 16:17 de este martes en la esquina conformada por las calles Independencia y Comercio. Los delincuentes sustrajeron el bolso del cambista y escaparon en dirección Este.

Yacuiba/elchacoinforma.com

Luis López, quien se dedica hace varios años a realizar el cambio de divisas, se encontraba sentado como de costumbre en su silla en el ingreso del primer pasillo que da a la calle independencia.

En determinado momento se levanta de su asiento y se aproxima al borde de la vereda para atender a una clienta que estaba en un vehículo. A los pocos segundos, dos sujetos salen del interior del mercado y se le aproximan por la espalda. Uno de ellos le rocía algún tipo de gas pimienta en la cara, dejándolo paralizado y aturdido, instante que es aprovechado para quitarle el maletín donde guardaba el dinero. Acto seguido, se dan a la fuga por la calle Independencia, en dirección Este.

Según el relato de los testigos, uno de los antisociales al momento de la huida, apuntó a algunos transeúntes con un arma de fuego, esto se puede ver no muy claramente en el video de seguridad al que accedió el Chaco Informa. Asimismo, señalan que en determinado momento el sujeto hace un disparo al aire, afortunadamente ninguna persona resultó herida.

En un breve contacto con la persona afecta, conocido por la mayoría de los locatarios del mercado como don “Lucho”, aún con los ojos irritados, relató que fue sorprendido por los sujetos y que debido al gas pimienta no pudo reconocerlos ni tampoco reaccionar.

“Estaba ahí trabajando, justo llegó una señora en un auto y me dice que le cambie (dinero), entonces me bajo a cambiar y desde atrás me echaron el gas a los ojos y me quitaron la cartera”, refirió López, que no precisó la cantidad de dinero que le fue sustraída.

A los pocos minutos de ocurrido el hecho, personal de la Felcc se hizo presente en el lugar para iniciar las investigaciones. Efectivos policiales en vehículos salieron a realizar el operativo de rastrillaje. Aún no se tiene datos del paradero de los asaltantes.