YACUIBA: EL ALCALDE ASEGURA QUE LA “SERENATA AL CHACO” SERÁ GRATUITA Y EN UN ESPACIO AMPLIO

El alcalde Ramiro Vallejos anunció de manera formal que la serenata al Chaco del 11 de agosto, será absolutamente gratuita y se desarrollará en un espacio amplio, donde la población pueda presenciar cómodamente. El lugar será definido por el Gobierno Municipal, como única institución responsable de su promoción y organización.

Yacuiba/Agencias

“Quiero indicarles de que el Gobierno Municipal está viendo con absoluta tranquilidad y serenidad -sin tratar de generar falsas expectativas-, que la serenata se realice en un lugar donde pueda asistir la mayor cantidad de público y además que sea gratuita”, afirmó la autoridad a tiempo de desvirtuar lo anunciado por el ejecutivo regional, respecto a que este evento se llevaría a cabo en el campo ferial.

Vallejos recordó que el año pasado no hubo una buena organización en el campo ferial, toda vez que la Subgobernación no permitió que el Gobierno Municipal pueda tomar el control del programa, que derivó en el error de entonar el himno a Tarija y no así el himno al Chaco a media noche.

“Por esa situación se ha tenido el error, nuevamente pido disculpas porque se colocó el himno a Tarija en vez del himno al Chaco. Además, el Gobierno Municipal como institución única y legalmente habilitada, es la que va a llevar adelante la serenata al Chaco”, remarcó.

Asimismo se refirió y desvirtuó ciertas versiones, en sentido de que la Gobernación de Tarija estuviera pretendiendo organizar la serenata al Chaco, señalando que esta actividad no es de su competencia.

“La Gobernación no tiene ninguna tuición de efectuar la serenata en conmemoración al aniversario del Chaco. En todo caso ellos tendrán que venir a consultar al Gobierno Municipal porque aquí somos un Gobierno Autónomo, no necesitamos que la Gobernación departamental meta sus manos o tenga injerencia, porque nosotros de aquí no vamos a meternos en lo que ellos hacen en la capital del departamento”, puntualizó.

Coordinación y respeto, por conducto regular

El alcalde pidió a las autoridades de la Gobernación tarijeña que en estas fiestas cívicas en honor a Bolivia y al Gran Chaco, no se haga política con injerencias caprichosas, más por el contrario, pidió “respeto y coordinación por conducto regular”, si pretenden apoyar para que la serenata sea única e inolvidable.

“No estamos rechazando, no estamos oponiéndonos, pero que lo hagan de manera formal. Si ellos nos indican que quieren apoyar, de acuerdo, que lo hagan. Nosotros con los escasos recursos económicos que contamos, tenemos la capacidad de responder medianamente a lo que demanda la población. Pero que no hagan de manera caprichosa y unilateral, porque ellos son otro tipo de gobierno”, acotó Vallejos.

Finalmente, aseguró que el Gobierno Municipal está desarrollando sus actividades en el marco de la austeridad y coordinación, para evitar el despilfarro de recursos entre las dos principales instituciones de Yacuiba. “Lo importante es que mostremos a la población de que estamos aplicando, primero la austeridad, segundo la coordinación, para que no digan que las dos instituciones están haciendo la serenata cada uno por su lado y despilfarrando los recursos. Lo que menos podíamos hacer, es despilfarrar los recursos”.