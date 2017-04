YACUIBA: GOBIERNO MUNICIPAL RECONOCIÓ A ESCRITORES CHAQUEÑOS EN EL PALMAR

A iniciativa de la familia Ramos-Urzagaste, la Casa de la Cultura y con el apoyo del Gobierno Municipal a través de la Dirección de Cultura, ayer se realizó la primera feria del libro en El Palmar, donde se congregaron varios escritores de la región a manera de conmemorar el día mundial del libro.

Yacuiba/Agencias

“No es fácil organizar una actividad de esta naturaleza, más todavía cuando se trata de realzar y darle la importancia a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres que lo expresan cada uno de los escritores”, dijo en palabras de circunstancias el alcalde Ramiro Vallejos.

El alcalde reconoció que al margen de organizar este tipo de eventos, los escritores también hacen grandes para expresar a través de las letras, los diversos géneros literarios que son plasmadas en obras. “Sabemos que cada uno se despabila tratando de encontrar la métrica y la rima en cada una de las composiciones, costumbristas, poéticas u otras, para expresar con sentimiento lo que uno quiere decir con el mensaje”, aseveró.

“Quien les habla forma parte de una cuna de origen campesino, nacido y criado en el campo, también me gustan las letras, tengo muchas escritas que no las he publicado. También estoy escribiendo algo de la tradición chaqueña, de la vida del campo, porque queremos dejar algo escrito para las futuras generaciones”, añadió Vallejos.

Entre los principales escritores estuvieron René Aguilera Fierro, Juan Castillo Ruiz, Betty Ruiz de Palacios, Walter Carreón, Víctor Cordero, Eduardo Ayllon, Efrén Artunduaga y Ciro Sosa Márquez, quienes recibieron un reconocimiento del alcalde Ramiro Vallejos, por su destacada labor en beneficio de las letras chaqueñas, durante el sencillo acto en el que también participaron alumnos de la U.E. Estenssoro, U.E. Rufino Salazar, docentes y vecinos del lugar.