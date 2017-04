YACUIBA: REGISTRO PARA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ES HASTA FINES DE JUNIO

El Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC) y la Subgobernación de Yacuiba, llevan adelante la recepción de documentos de trabajadoras o trabajadores interesados en obtener el certificado de competencias. Las carpetas deben ser presentadas hasta el mes de junio en el Programa de Fortalecimiento al Desarrollo Integral de Capacidades y Organizaciones Productivas.

Yacuiba/elchacoinforma.com

Todas las personas con más de cinco años de experiencia en alguna ocupación deberán presentar la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo un folder en amarillo, incluyendo una fotocopia de certificado de nacimiento, los certificados de trabajo que posea y dos fotografías cuatro por cuatro con fondo azul. Se espera contar con al menos 800 aspirantes en diversas especialidades técnicas.

De acuerdo a lo manifestado por Klaus Coronado Acosta, responsable del área, la certificación es una respuesta a una demanda social que permite acreditar a la mano de obra empírica, mediante un certificado o título que evidencia sus conocimientos en el rubro que se desempeña. Así. Acceder al programa personas con una experiencia mayor a cinco años en un rubro productivo o de servicios.

Actualmente, la entidad tiene alrededor de 300 carpetas que fueron presentadas la anterior gestión, las mismas que por razones de tiempo y logística no ingresaron a la etapa de evaluación; no obstante, aclaró que el registro y recepción de documentos está abierto hasta el mes de junio para los trabajadores que no accedieron, habilitándose así a la etapa de acreditación para las pruebas.

La creación y entrega de certificados de competencia son parte del proceso de la educación que reconoce los saberes, conocimientos, experiencias y capacidades de las y los trabajadoras/es y productoras/es. El SPCC fue creado mediante Decreto Supremo 29876 y Ley de la Educación 070.