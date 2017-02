YACUIBA: SALA DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL RUBÉN ZELAYA PODRÍA FUNCIONAR DESDE ABRIL

El servicio de hemodiálisis en el hospital “Rubén Zelaya” entraría en funcionamiento a partir de la primera semana de abril, según el compromiso asumido por la empresa ECONS, responsable de la refacción y ampliación del Hospital Rubén Zelaya, que deberá concluir los trabajos hasta el 31 de marzo venidero.

Yacuiba/Agencias

“La empresa ha sido conminada para que termine todos los trabajos. Han pedido plazo hasta abril, pero nosotros les hemos dado hasta el 31 de marzo, para que nos entreguen totalmente. Si Dios quiere, el 31 de marzo estaríamos inaugurando todo lo que es la refacción y la ampliación, tal cual se ha comprometido la empresa”, manifestó el alcalde Ramiro Vallejos.

Explicó que faltó la instalación del tanque de agua para que se pueda conectar a todo el sistema de cañerías hacia las máquinas de las salas de hemodiálisis, indicando que hace dos semanas atrás ya se hizo la instalación de los transformadores que se requerían para este servicio y para todo el Hospital.

“Todos estos detalles no estaban comprendidos en la contratación de la empresa de refacción y mantenimiento del hospital y de la construcción de esa sala de hemodiálisis”. Nosotros estamos subsanando errores y fallas que han sido detectados, cuando ya se estaban instalando las máquinas. Los anteriores Alcaldes deberían haber ordenado un estudio previo de calidad del agua y de la necesidad de nuevos sistemas de instalación, pero no ocurrió así; por eso, se detectó que el agua del sistema con tanque subterráneo no era adecuada para el filtrado respectivo y requería la construcción de un nuevo sistema de cañerías con tanque elevado, para que entre agua con calidad, cantidad y presión suficiente, hacia máquinas, no desde el subterráneo obsoleto con agua contaminada”, detalló el Alcalde.

Por otro lado dijo que los distintos servicios del hospital no han sido liberados en su momento para que la empresa constructora pueda trabajar dentro de su cronograma. “No han desocupado y eso ha perjudicado también. Algunas salas que eran para hemodiálisis, han sido habilitadas como salas de emergencia, mientras se concluyan la refacción de otros ambientes destinados a otras especialidades médicas”, aclaró.

CONCEJO APROBÓ LEY

El Concejo Municipal en su sesión de ayer, aprobó la ley que fue presentada para que autorice organizar la gestión del Servicio de Hemodiálisis. Esta ley se adecua a las necesidades del servicio, con garantía de sostenibilidad del mismo, independientemente y complementariamente a las obligaciones que tiene el Ministerio de Salud en relación a la atención dentro del Programa Nacional de Enfermedades Renales; mismo que acuerdo a su propio programa tiene el deber de dorar de ITEMS necesarios para garantizar el funcionamiento del servicio, porque la salud es competencia compartida con el Nivel Central, el Gobierno Departamental y el Municipio.

Si ustedes quieren ir a verificar se tiene gran avance, en este momento están trabajando en la instalación del tanque elevado. Creo que es muy positivo, tomando en cuenta de que los problemas que se han detectado no son consecuencia de que nosotros hayamos planificado, nosotros estamos dando continuidad y haciendo las mejoras respectivas que se requieren de acuerdo a las exigencias técnicas. Las anteriores autoridades municipales, fueron incapaces de tomar todas las previsiones e inclusive ni tenían planos de la Refacción y Ampliación del Hospital.