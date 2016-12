YACUIBA: SUBGOBERNACIÓN Y BENEFICIARIOS DEFINIRÁN EL CONTENIDO DE LA CANASTA ALIMENTARIA

La responsable del Programa Integral de las Personas de la Tercera Edad, Ana Garzón, informó que la Subgobernación de Yacuiba, el miércoles 28 de diciembre desde las siete de la mañana, en el auditorio Evo Morales, llevará adelante la reunión de socialización de la Canasta Alimentaria 2017. En la oportunidad, técnicos de la entidad consensuarán con el sector el contenido del beneficio.

Yacuiba/elchacoinforma.com

La responsable explicó que la entrega de la canasta alimentaria 2016 concluyó; no obstante, continúan atendiendo en las oficinas del programa a las personas que no pudieron retirar el beneficio (rezagados), sin límite de fecha; debiendo apersonarse los interesados con la cédula de identidad o carnet de beneficiario, de modo que los artículos no pasen a formar parte de los remanentes.

Por otro lado, confirmó que respetarán los acuerdos arribados con el sector en cuanto a la dotación de una canasta alimentaria mensual por un monto de 200 bolivianos; el mismo que está sujeto a un ajuste del 20 % de los beneficiarios, tomando en cuenta la escasa disposición de recursos en la institución pública, por efecto de la baja del precio del petróleo que redujo los ingresos en la región.

“Es de conocimiento público que el presupuesto de la Subgobernación fue disminuido en un alto porcentaje, esta situación obliga a la institución ajustar los programas a la nueva realidad económica de la región; sin embargo, está comprobado que con menos recursos logramos entregar una canasta con mejor contenido nutricional con relación a la administración pasada”, añadió.

El beneficio “por una calidad de vida digna” tiene como base la Ley 076. La norma, en su Artículo 15 establece que el monto requerido para cubrir la canasta alimentaria estará sujeto a disponibilidad de recursos financieros de la Gobernación como a la realidad económica de cada región o sección.